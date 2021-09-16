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Матвиенко: «Недостаточно уверенно стояли на ногах. Все сильно расстроены»

Украинская команда проиграла в Молдове
Футбол Лига чемпионов UEFA
16 сентября 18:22
Матвиенко: «Недостаточно уверенно стояли на ногах. Все сильно расстроены»
Фото: shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал поражение команды от «Шерифа» (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Конечно, мы тоже все очень сильно расстроены. А по поводу голов: я не видел повтор, но в первом моменте неудача произошла, потому что я мог забирать мяч, но поехала нога и я не смог выбить. А второй гол начался с аута — и пошла контратака, которая закончилась подачей с фланга. Будем разбирать. У нас все еще впереди.

Тяжелое поле? Мяч ходил неплохо. Но проблема была в том, что недостаточно уверенно стояли на ногах. Потому мы пропустили первый гол».

«Горняки» не смогли забить на выезде.

«Шахтер» идет последним в таблице Лиги чемпионов после 1 тура.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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