Матвиенко рассказал, в какой футбол хочет играть «Шахтер»

Матвиенко рассказал, в какой футбол хочет играть «Шахтер»

Николай Матвиенко / фото - EURO

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал игру своей команды в матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1):

«Сыграли неплохо, за исключением последних десяти минут, которые сложились как-то нервозно. Должны были закрывать игру раньше, реализовать несколько моментов и спокойно доигрывать. Дали шанс сопернику, пропустили гол. Он этого и ждал, почувствовал уверенность и побежал вперед, а мы – наоборот».

В этом матче «Шахтер» выполнил 908 передач – лучший показатель за последние 6 лет. Удастся ли команде держать этот уровень в матчах с более сильными соперниками?

«Одно дело – говорить, другое – делать. Мы всегда хотим играть в такой футбол, а получится или нет – увидим и проверим уже в матчах с такими соперниками. Надеемся, что будет получаться».

Ранее сообщалось, что игроком интересуется лондонский «Вест Хэм». Матвиенко прокомментировал интерес топ-клубов к нему.

Уже сегодня «горняков» ждет второй матч в рамках украинского чемпионата, где их соперником будет «Колос». На нашем сайте вы сможете найти видео трансляцию противостояния. Начало – в 19:00.