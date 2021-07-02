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Матвиенко: «С Англией будет сложно, но на этой стадии все возможно, и мы верим»

Защитник – о предстоящей игре 1/4 финала
Футбол Евро-2020
2 июля 23:15
Матвиенко: «С Англией будет сложно, но на этой стадии все возможно, и мы верим»
Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Матч со Швецией вызвал радость — как, думаю, и у всей Украины. Потому что видели видео, поступало много сообщений. Это нереально круто! Но я не сильно эмоциональный, быстро отошел и сразу начал настраиваться на следующий матч. Что творилось в раздевалке? Думаю, это все видели, вся страна — как ребята танцевали.

3-5-2? Мы до Евро несколько раз использовали такую схему, в том числе успешно — например, во Франции, когда добыли ничью. Тренерский штаб нам отлично рассказал, что и как делать. После того, как мы узнали, что прошли дальше, сразу начали тренировать эту схему.

Что тут думать — вы сами видели эту команду и какие футболисты там играют: все выступают на топ-уровне. Кто самый опасный? Там такая сборная, что любой опасен. Да, будет сложно, но, повторюсь: на этой стадии все возможно, и мы верим. Нам важно показать стопроцентную самоотдачу и делать то, что скажет тренерский штаб. Тогда все должно получиться.

Зинченко и Ярмоленко? Думаю, что у них двойная или даже тройная мотивация».

Матч Украина – Англия состоится 3 июля.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.

Андрей Усмонов
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Теги

Николай Матвиенко сборная Англии (футбол) сборная Украины (футбол) Украина – Англия

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