Матвиенко: «С Англией будет сложно, но на этой стадии все возможно, и мы верим»

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Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Англии в четвертьфинале Евро-2020.

3-5-2? Мы до Евро несколько раз использовали такую схему, в том числе успешно — например, во Франции, когда добыли ничью. Тренерский штаб нам отлично рассказал, что и как делать. После того, как мы узнали, что прошли дальше, сразу начали тренировать эту схему.

Что тут думать — вы сами видели эту команду и какие футболисты там играют: все выступают на топ-уровне. Кто самый опасный? Там такая сборная, что любой опасен. Да, будет сложно, но, повторюсь: на этой стадии все возможно, и мы верим. Нам важно показать стопроцентную самоотдачу и делать то, что скажет тренерский штаб. Тогда все должно получиться.

Зинченко и Ярмоленко? Думаю, что у них двойная или даже тройная мотивация».