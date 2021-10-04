Матвиенко: «Шахтер» больше вел игру. «Динамо» было невыгодно куда-то бежать»

Защитник – о ничьей в 10-м туре УПЛ

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал пресс-службе клуба ничью с «Динамо» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

По количеству ударов матч получился равным. Как считаешь, у кого было преимущество?

«Мы больше вели игру. Так и предполагалось, ведь «Динамо» впереди на три очка и им было невыгодно бежать куда-то и забивать любой ценой. Поэтому они больше действовали от обороны».

Согласен, что «Шахтеру» не хватило реализации, не было футболиста, который бы замыкал последнюю передачу, как это до травмы делал Лассина Траоре?

«Конечно! К сожалению, Траоре выбыл на длительный срок, и нам всем его не хватает. Желаем ему скорейшего выздоровления и будем ждать возвращения».

Чем отличался этот поединок от Суперкубка и удалось ли выполнить установку Роберто Де Дзерби?

«Нужно посмотреть игру со стороны. Думаю, «Динамо» учло ошибки того матча и сыграло более сконцентрированно».

Во втором тайме киевляне создали опасный момент после штрафного, когда Пятов отбил удар Цыганкова. Неожиданно получилось?

«Да, разберем тот момент, потому что тренеры акцентировали на том, чтобы мы всегда сосредотачивались на мяче и дорабатывали до конца. Видимо, кто-то сыграл невнимательно».

В этот раз обе команды, казалось, были чуть осторожнее, нежели в Суперкубке…

«Возможно, и так. Дистанция длинная, все еще впереди».

«Шахтер» отстает от «Динамо» на три очка.