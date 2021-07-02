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Матвиенко: «У Зинченко и Ярмоленко будет двойная, а то и тройная мотивация с Англией»

Оба футболиста сборной Украины выступают в АПЛ
Футбол Сборная Украины
10:59
Матвиенко: «У Зинченко и Ярмоленко будет двойная, а то и тройная мотивация с Англией»
Александр Зинченко и Николай Матвиенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями о мотивации перед матчем четвертьфинала Евро-2020 против Англии и опыте поединков на таком уровне. Слова игрока передает пресс-служба UEFA.

Мне не нужна дополнительная мотивация. Мы играем за свою национальную команду, в лагере отличная атмосфера. Надевая футболку сборной Украины, ты должен быть готов на 100% вне зависимости от соперника. А вот что касается Зинченко и Ярмоленко, которые выступают в английской Премьер-лиге, я думаю, что у них будет двойная, а то и тройная мотивация.

Подобные матчи – это то, чего нам иногда не хватает. Порой мы психологически уступаем в каких-то ситуациях, ведь у соперников больше опыта игры на таком уровне. Так что тут у них есть небольшое преимущество. Но мы восполним этот пробел.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 3 июля на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Николай Матвиенко Украина – Англия Александр Зинченко Андрей Ярмоленко сборная Англии (футбол)

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