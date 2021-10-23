Маунт: «На этой неделе я говорил, что мне пора забивать, и это сегодня случилось»

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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал BBC победу над «Норвичем» (7:0) и свой хет-трик.

Многие ребята забивали в этом сезоне. На этой неделе я говорил, что мне пора забивать, и это сегодня случилось. Мне повезло.

Мне сказали, что Гарет Саутгейт следил за мной. Отличный день для меня забить первые голы и отдать ассист.

Для нас важно сосредотачиваться на каждом матче и набирать очки. Мы хотим добиться больших успехов».