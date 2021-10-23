Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд
Маунт: «На этой неделе я говорил, что мне пора забивать, и это сегодня случилось»
Хавбек оформил хет-трик
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал BBC победу над «Норвичем» (7:0) и свой хет-трик.
«Это особенный день, не только для меня, но и для всей команды – счет на табло и наша игра.
Многие ребята забивали в этом сезоне. На этой неделе я говорил, что мне пора забивать, и это сегодня случилось. Мне повезло.
Мне сказали, что Гарет Саутгейт следил за мной. Отличный день для меня забить первые голы и отдать ассист.
Для нас важно сосредотачиваться на каждом матче и набирать очки. Мы хотим добиться больших успехов».
«Челси» лидирует в АПЛ.
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