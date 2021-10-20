Мбаппе: «Если будет пенальти, его будет бить Месси»

Форвард ПСЖ объяснил, почему первый пенальти в матче против «Лейпцига» исполнил аргентинец

Килиан Мбаппе / фото - si.com

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, почему первый пенальти в матче против «Лейпцига» в Лиге чемпионов (3:2) исполнил Лионель Месси.

Француза цитирует Get French Football News:

«Это нормально, все дело в уважении. Он – лучший игрок в мире, то, что он играет с нами – привилегия, я всегда это говорил. Если будет пенальти, он пробьет его, точка. На втором пенальти он сказал мне: «Пробей его». Это был конец матча, он отдал мне пенальти и я его исполнил».

ПСЖ намерен продлить контракт с Килианом Мбаппе на короткий срок с гарантией трансфера через год.