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ПСЖ намерен продлить контракт с Мбаппе на короткий срок с гарантией трансфера через год
Парижане не намерены терять нападающего бесплатно
20 октября 19:55
Килиан Мбаппе / фото - marca.com
ПСЖ надеется на подписание нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе, который может стать свободным агентом летом 2022 года.
Спортивный директор клуба Леонардо находится в постоянном контакте с окружением француза. Парижане нацелены на то, чтобы убедить 22-летнего форварда остаться в клубе. Ему гарантируют центральную роль в проекте ПСЖ.
ПСЖ хочет предложить Мбаппе краткосрочный контракт и гарантировать ему переход в другой клуб через год. Парижане надеются на согласие французского нападающего, так как не хотят потерять его бесплатно.
Главным претендентом на Мбаппе является мадридский «Реал».
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