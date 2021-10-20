ПСЖ намерен продлить контракт с Мбаппе на короткий срок с гарантией трансфера через год

Парижане не намерены терять нападающего бесплатно

Килиан Мбаппе / фото - marca.com

ПСЖ надеется на подписание нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе, который может стать свободным агентом летом 2022 года.

Спортивный директор клуба Леонардо находится в постоянном контакте с окружением француза. Парижане нацелены на то, чтобы убедить 22-летнего форварда остаться в клубе. Ему гарантируют центральную роль в проекте ПСЖ.

ПСЖ хочет предложить Мбаппе краткосрочный контракт и гарантировать ему переход в другой клуб через год. Парижане надеются на согласие французского нападающего, так как не хотят потерять его бесплатно.

Главным претендентом на Мбаппе является мадридский «Реал».