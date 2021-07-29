Мбаппе назвал свою главную мечту

Француз до сих пор не выигрывал один важный трофей

Неймар и Килиан Мбаппе / фото - Goal

Нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар взяли друг у друга интервью, где спрашивали друг друга о главных карьерных целях. Слова звезд мирового футбола приводит издание Marca.

Мбаппе:

«Я не очень хорош в качестве журналиста. Что бы я спросил у Неймара? О чем ты мечтаешь сильнее всего после стольких достижений?»

Неймар:

«Моя главная мечта – победа с ПСЖ в Лиге чемпионов, а с Бразилией – на чемпионате мира. А ты, Килиан? Ты мечтаешь о Лиге чемпионов?»

Мбаппе:

«А почему не об еще одном титуле чемпиона мира?»

Неймар:

«Нет, следующий чемпионат мира выиграю я. Такой же вопрос ждет тебя. О чем ты мечтаешь, уже став чемпионом мира?»

Мбаппе:

«Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Это была бы фантастика. Но еще один чемпионат мира – это тоже было бы хорошо».

Француз уже выигрывал мундиаль со сборной Франции в 2018-м году, в то время как Неймар пока не взял ни одного большого трофея вместе с «пентакампеонами».

С другой стороны, у бразильца есть кубок, который пока не числится в коллекции Мбаппе – Лига Чемпионов. Неймар завоевал эту чашку вместе с «Барселоной» в 2015-м году.

В последнее время СМИ часто связывают Мбаппе с мадридским «Реалом». Контракт француза истекает летом следующего года, и форвард уже уведомил клуб о своем решении.

ПСЖ усиливается серьезней, чем любой топ-клуб. Как они могут добыть победу в ЛЧ?