Мбаппе назвал условие, при котором продлит контракт с ПСЖ

Игрок подпишет новый контракт что бы… уйти из команды?

Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Трансферная сага с уходом Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский «Реал» продолжается. Француз уже выдвинул клубу условие, при котором он согласится подписать новое соглашение с парижанами, сообщает издание Marca.

Игрок поставит свою подпись в новом трудовом договоре, если в него будет включен пункт, где будет указана фиксированная сумма, за которую его сможет выкупить мадридский «Реал».

Но есть одна загвоздка: регламент французской футбольной федерации запрещает включать такие пункты в контракты игроков. Именно поэтому, в отличии от испанских команд, французы не могут прописывать в соглашениях сумму отступных.

Единственный вариант – это заключить устное соглашение, но кто знает, может руководство ПСЖ будет готово нарушить его, что бы не отпустить игрока в Мадрид.

Нынешний контракт игрока с парижанами истекает следующим летом. Но «Реал» намерен выкупить игрока уже в это трансферное окно, о чем сообщают все приближенные к президенту «сливочных» Флорентино Пересу журналисты.

Напомним, Поль Погба заступился за Мбаппе после фатального промаха с пенальти.