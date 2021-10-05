Мбаппе: «Никогда не думал, что Месси перейдет в ПСЖ»
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о переходе Лионеля Месси во французский клуб. Слова Мбаппе приводит ВВС.
«Я никогда не думал, что Месси перейдет в ПСЖ! Он один из тех редких игроков, которых я помещаю в категорию «невозможно, чтобы я играл с ним в одной команде».
Я не верил, что он когда-нибудь покинет «Барселону». Я наслаждаюсь каждым моментом рядом с ним. Нельзя забывать, что это привилегия.
Он тот, кто любит футбол. Он со всеми разговаривает, пытается интегрироваться по-своему, даже если немного стесняется. Но на поле он не стесняется.
Испытывал ли я подобное чувство с другими игроками? Немного с Неймаром, когда он перешел в ПСЖ. Он действительно выдающийся игрок.
Но Месси – это нечто другое. Удивительно думать, что единственная клубная футболка, которую он носил, кроме «Барселоны», – это футболка ПСЖ.
Мы должны понять, что это нечто экстраординарное»
Ранее Мбаппе заявил, что хотел покинуть ПСЖ летом.
Комментарии 0