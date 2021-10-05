Мбаппе: «Никогда не думал, что Месси перейдет в ПСЖ»

Месси и Мбаппе / Фото: Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о переходе Лионеля Месси во французский клуб. Слова Мбаппе приводит ВВС.

Я не верил, что он когда-нибудь покинет «Барселону». Я наслаждаюсь каждым моментом рядом с ним. Нельзя забывать, что это привилегия.

Он тот, кто любит футбол. Он со всеми разговаривает, пытается интегрироваться по-своему, даже если немного стесняется. Но на поле он не стесняется.

Испытывал ли я подобное чувство с другими игроками? Немного с Неймаром, когда он перешел в ПСЖ. Он действительно выдающийся игрок.

Но Месси – это нечто другое. Удивительно думать, что единственная клубная футболка, которую он носил, кроме «Барселоны», – это футболка ПСЖ.

Мы должны понять, что это нечто экстраординарное»