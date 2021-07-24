Мбаппе уведомил ПСЖ о своем решении по поводу будущего

Форвард намерен решить все вопросы этим летом

Килиан Мбаппе / фото - Goal

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уведомил наставника клуба Маурисио Почеттино, что не собирается продлевать контракт с парижанами, сообщает издание Marca.

Француз завершил свой отпуск и вернулся в расположение команды, где и объявил о своих намерениях.

Контракт форварда с ПСЖ истекает следующим летом, но мадридский «Реал» желает заполучить молодую звезду уже в это трансферное окно. Мбаппе также желает пополнить состав «сливочных», но не намерен бойкотировать тренировки и конфликтовать с руководством.

Если парижане не отпустят игрока, то он из уважения к клубу доработает контракт до конца и присоединится к мадридцам в качестве свободного агента в 2022 году.

Напомним, ПСЖ нашел способ оставить Мбаппе.