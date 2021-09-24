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Мбаппе в рекордный 6-й раз признан игроком месяца в Лиге 1
В 22-летнем возрасте форвард уже превзошел достижение Ибрагимовича
08:21
Килиан Мбаппе / фото - Eurosport
Нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе признали лучшим футболистом французского чемпионата в августе, сообщает официальный сайт Лиги 1.
Это уже шестая подобная награда в карьере 22-летнего француза.
Форвард стал рекордсменом по количеству наград MVP месяца, превзойдя экс-игрока столичного гранда Златана Ибрагимовича, на счету которого 5 таких кубков.
За 4 августовских матча Килиан забил трижды и отдал 2 голевые передачи, чем помог команде сразу закрепиться в лидерах Лиги 1.
Напомним, зарплата Мбаппе в ПСЖ снизилась.
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