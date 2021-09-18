Зарплата Мбаппе в ПСЖ снизилась

Ранее форвард получал 18 миллионов евро

Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images

Опубликованы новые данные касательно зарплат троих ведущих игроков ПСЖ – Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, теперь Неймар – не самый высокооплачиваемый игрок в команде, он вместе с Месси получает по 30 миллионов евро в год. Ранее Неймар получал почти 37 миллионов евро.

Снизилась также и зарплата Килиана Мбаппе – теперь она составляет 12 миллионов евро в год, вместо прежних 18-ти.

Ранее стало известно, что зарплата Месси станет 40 миллионов евро в год, если аргентинец останется в ПСЖ.