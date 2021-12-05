Мбаппе: «Я буду играть за большой клуб»
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своем будущем месте продолжения карьеры, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
«Мой сорвавшийся трансфер в «Реал Мадрид»? Сначала я был немного разочарован, но все же я остаюсь парижанином и я остался со своей семьей. Однако я хотел бы узнать что-то новое, получить новый вызов.
Мое будущее? Мне предстоит принять непростое решение. Что бы ни случилось, я буду играть за большой клуб.
Во время чемпионата Европы я задавал себе много вопросов. Я много беседовал с родителями, я знал, что хочу уйти. Мои родители посоветовали мне сосредоточиться на игре. Возможно, я вкладываю слишком много энергии в другие дела».
Этим летом «Реал» предлагал за нападающего 200 миллионов евро, но ПСЖ отказался продавать игрока.
Контракт француза с парижской командой истекает следующим летом, и все идет к тому, что Килиан на правах свободного агента перейдет в мадридскую команду.
Напомним, Анчелотти намекнул Мбаппе, что в «Реале» ему будет проще выиграть «Золотой мяч».
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