Мбаппе: «Я буду играть за большой клуб»

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своем будущем месте продолжения карьеры, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

Мое будущее? Мне предстоит принять непростое решение. Что бы ни случилось, я буду играть за большой клуб.

Во время чемпионата Европы я задавал себе много вопросов. Я много беседовал с родителями, я знал, что хочу уйти. Мои родители посоветовали мне сосредоточиться на игре. Возможно, я вкладываю слишком много энергии в другие дела».