«Металлист 1925» на последних минутах вырвал волевую победу над «Мариуполем»
Меличенко: «Мариуполю» не хватает уверенности»
Защитник азовцев прокомментировал поражение от «Металлиста-1925»
20 октября 21:25
Кирилл Меличенко / фото - dynamo.kiev.ua
Защитник «Мариуполя» Кирилл Меличенко прокомментировал поражение от «Металлиста-1925» (1:2) в 11-м туре УПЛ.
Меличенко цитирует официальный сайт «Мариуполя»:
«Нам надо было реализовывать свои моменты. В первом тайме у нас было два стопроцентных момента, во втором тайме при счете 1:0 могли забивать. Мы не забили, а у соперника Марлисон пробил издали и попал. Этот гол перевернул игру. Хотя мы и продолжали атаковать, но мы вновь не забили, а соперник реализовал свой момент.
Наверное, нам не хватает уверенности. Команда давно не выигрывала. Мы понимаем, в каком турнирном положении находимся, и нам психологически тяжело. Плюс много молодых ребят.
Мы постоянно разговариваем между собой. Но пока чего-то не хватает. Будем продолжать работать».
«Мариуполь» располагается на последней строчке в турнирной таблице.
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