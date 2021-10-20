Меличенко: «Мариуполю» не хватает уверенности»

Кирилл Меличенко / фото - dynamo.kiev.ua

Защитник «Мариуполя» Кирилл Меличенко прокомментировал поражение от «Металлиста-1925» (1:2) в 11-м туре УПЛ.

Меличенко цитирует официальный сайт «Мариуполя»:

Наверное, нам не хватает уверенности. Команда давно не выигрывала. Мы понимаем, в каком турнирном положении находимся, и нам психологически тяжело. Плюс много молодых ребят.

Мы постоянно разговариваем между собой. Но пока чего-то не хватает. Будем продолжать работать».