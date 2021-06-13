Менье – о победе над Россией: «Нужна сильная команда, что бы нас победить»

Первая победа для бельгийцев на Евро

фото - BVB Buzz

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Томас Менье прокомментировал для официального сайта UEFA разгромную победу со счетом 3:0 над сборной России:

«Сборная России заставила нас немного побегать во втором тайме, но моментов так и не создала. Мы хорошо потрудились, пусть даже наша система функционировала не всегда гладко. Нам знакома сборная России, не первый раз встречались. Она играет дальними забросами на своего «девятого» номера, и в ее составе есть хорошие футболисты. Но и мы сейчас занимаем первое место в мировом рейтинге, так что нужна очень сильная команда, чтобы победить нас».

Бельгийцы уверенно переиграли россиян, а сам Менье забил гол и оформил голевую передачу. Но лучшим игроком в составе «дьяволов» был признан Ромелу Лукаку, отметившийся дублем.

Напомним, бельгийский защитник Тоби Алдервейрелд выразил поддержку Кристиану Эриксену.