Лукаку: «Я много плакал перед матчем с Россией»
Менье – о победе над Россией: «Нужна сильная команда, что бы нас победить»
Первая победа для бельгийцев на Евро
фото - BVB Buzz
Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Томас Менье прокомментировал для официального сайта UEFA разгромную победу со счетом 3:0 над сборной России:
«Сборная России заставила нас немного побегать во втором тайме, но моментов так и не создала. Мы хорошо потрудились, пусть даже наша система функционировала не всегда гладко.
Нам знакома сборная России, не первый раз встречались. Она играет дальними забросами на своего «девятого» номера, и в ее составе есть хорошие футболисты. Но и мы сейчас занимаем первое место в мировом рейтинге, так что нужна очень сильная команда, чтобы победить нас».
Бельгийцы уверенно переиграли россиян, а сам Менье забил гол и оформил голевую передачу. Но лучшим игроком в составе «дьяволов» был признан Ромелу Лукаку, отметившийся дублем.
Напомним, бельгийский защитник Тоби Алдервейрелд выразил поддержку Кристиану Эриксену.
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