Менеджер «Миная» рассказал о прохождении аттестации и готовности заменить «Олимпик» в УПЛ
Генеральный менеджер «Миная» Артем Письменный прокомментировал перспективу занять место «Олимпика» в украинской Премьер-лиге.
Да, можно сказать, что ФК «Минай» готов занять вакантное место в Премьер-лиге, если возникнет такая ситуация. К тому же, мы успешно прошли процедуру аттестации на участие в Премьер-лиге сезона 2021/2022.
Сейчас в клубе есть больше десяти игроков на контракте. Столько же – находятся на просмотре. С несколькими футболистами мы обсудили условия сотрудничества и готовимся подписать контракты. В ближайшее время мы об этом сообщим.
То есть, команда у нас есть, и она готовится к сезону. Да, есть футболисты, которые покинули наш клуб. Об этом так же скоро сообщим.
Планы по сборам не менялись – пока мы готовимся на собственной базе, где у нас есть все необходимые условия. Есть план по товарищеским матчам. Что касается селекции, то в первую очередь мы будем делать ставку на молодых и амбициозных футболистов. Именно такой вектор мы выбрали.
Конечно, если мы все-таки будем играть в УПЛ, то, надеюсь, пригласим футболистов и с опытом. Но пока давайте дождемся соответствующих решений футбольных инстанций, а уже дальше сообщим все остальные детали.
Ранее нападающий «Десны» Максим Дегтярев заявил, что исчезновение «Олимпика» – плохо как для УПЛ, так и для Украины в целом.
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