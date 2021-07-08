Менеджер «Миная» рассказал о прохождении аттестации и готовности заменить «Олимпик» в УПЛ

Артем Письменный / Фото - ФК Минай

Генеральный менеджер «Миная» Артем Письменный прокомментировал перспективу занять место «Олимпика» в украинской Премьер-лиге.

Сейчас в клубе есть больше десяти игроков на контракте. Столько же – находятся на просмотре. С несколькими футболистами мы обсудили условия сотрудничества и готовимся подписать контракты. В ближайшее время мы об этом сообщим.

То есть, команда у нас есть, и она готовится к сезону. Да, есть футболисты, которые покинули наш клуб. Об этом так же скоро сообщим.

Планы по сборам не менялись – пока мы готовимся на собственной базе, где у нас есть все необходимые условия. Есть план по товарищеским матчам. Что касается селекции, то в первую очередь мы будем делать ставку на молодых и амбициозных футболистов. Именно такой вектор мы выбрали.

Конечно, если мы все-таки будем играть в УПЛ, то, надеюсь, пригласим футболистов и с опытом. Но пока давайте дождемся соответствующих решений футбольных инстанций, а уже дальше сообщим все остальные детали.