Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 7
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава 0:1 Окончен
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб 0:1 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме 2:2 Окончен
20:00 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа -:- Запланирован
18:00 Тобол - Хайдук Сплит -:- Запланирован
19:30 Хеккен - Абердин -:- Запланирован
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген -:- Запланирован
20:00 Валеренга - Гент -:- Запланирован
21:30 Арис Фессалоники - Астана -:- Запланирован
21:45 Дунайска Стреда - Партизан -:- Запланирован

Мэр Одессы высказался по поводу ужасного состояния газона на стадионе «Черноморец»

Труханов пообещал, что возьмет ситуацию под контроль
Футбол Украинская Премьер-лига
14:38
Мэр Одессы высказался по поводу ужасного состояния газона на стадионе «Черноморец»
Фото: Twitter

Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался по поводу состояния газона на стадионе «Черноморец».

«Черноморец» был стадионом, который принадлежал нашей команде и которым гордилась вся Одесса. Я надеюсь, что мы будем еще гордиться командой. А вот то, что сегодня происходит на стадионе, мы все видим. Его купила добросовестная компания, однако в планах развития спорта «Черноморца» у них нет. К сожалению, стадион сегодня развивается как большая концертная площадка.

Организовано два концерта – Монатика и Коржа. Что касается первого из них, то по нашим данным, коммунальные службы вывезли три 20-тонных КамАЗа мусора после него. Кто-то отдыхал, веселился, коммунальщики убирали, а кто-то зарабатывал на этом

Теперь вот был концерт Коржа с 45 тысячами присутствующих. И снова наши коммунальщики все это вывозят. Вы можете представить, что после такого количества людей остается. Поэтому я прошу организовать встречу с исполнительной дирекцией стадиона «Черноморец» и выяснить наши отношения».


Напомним, «Черноморец» попросил перенести свой домашний матч 2-го тура УПЛ с «Днепром-1» в Днепр из-за плохого состояния газона.

Источник: sport.ua Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Черноморец стадион «Черноморец»

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-игрок «Черноморца» прокомментировал «динамовский» курс развития команды
Экс-игрок «Черноморца» прокомментировал «динамовский» курс развития команды
Футбол Украинская Премьер-лига
08:30
Завийский: «Слоган «Слава Украине! Героям Слава!» на форме добавляет ответственности»
Завийский: «Слоган «Слава Украине! Героям Слава!» на форме добавляет ответственности»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июля 19:20
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо»
Послесловие
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июля 08:00
Арендованный у «Динамо» хавбек «Десны»: «Тренер дал ощутить вкус УПЛ»
Арендованный у «Динамо» хавбек «Десны»: «Тренер дал ощутить вкус УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 20:58
Рябоконь: «Селин правильно вошел в наш коллектив и в игру с «Черноморцем»
Рябоконь: «Селин правильно вошел в наш коллектив и в игру с «Черноморцем»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 10:20
Мороз: «Десна» преподнесла нам хороший урок во всем»
Мороз: «Десна» преподнесла нам хороший урок во всем»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 08:40

Новости: Футбол

Без Месси. «Барселона» отправилась на предсезонный сбор
Без Месси. «Барселона» отправилась на предсезонный сбор
Примерa (Испания)
17:26
Отдых или прощание? Яремчук и Безус снова не сыграют за «Гент»
Отдых или прощание? Яремчук и Безус снова не сыграют за «Гент»
Украинские легионеры
17:02
Источник: Кулач стал игроком «Динамо»
Источник: Кулач стал игроком «Динамо»
Украинская Премьер-лига
16:45
Сборные Франции, Аргентины и Германии сенсационно покинули Олимпиаду-2020
Сборные Франции, Аргентины и Германии сенсационно покинули Олимпиаду-2020
Токио-2020
16:20
Президент ПФЛ: «Вели переговоры с «Альянсом». Просили не спешить с решением»
Президент ПФЛ: «Вели переговоры с «Альянсом». Просили не спешить с решением»
Первая лига
16:01
Стало известно, когда в Украине снова будет работать VAR
Стало известно, когда в Украине снова будет работать VAR
Украинская Премьер-лига
15:39
Президент «Альянса»: «Система бесперспективна. Ближайшие 10-20 лет нас в украинском футболе не будет»
Президент «Альянса»: «Система бесперспективна. Ближайшие 10-20 лет нас в украинском футболе не будет»
Первая лига
15:18
Еще один звездный игрок «Реала» заразился коронавирусом
Еще один звездный игрок «Реала» заразился коронавирусом
Примерa (Испания)
14:57
«Интер» отказался продавать Лукаку в «Челси» за космические деньги
«Интер» отказался продавать Лукаку в «Челси» за космические деньги
Серия А (Италия)
14:49
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
10
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости