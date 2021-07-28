Мэр Одессы высказался по поводу ужасного состояния газона на стадионе «Черноморец»

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Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался по поводу состояния газона на стадионе «Черноморец».

Организовано два концерта – Монатика и Коржа. Что касается первого из них, то по нашим данным, коммунальные службы вывезли три 20-тонных КамАЗа мусора после него. Кто-то отдыхал, веселился, коммунальщики убирали, а кто-то зарабатывал на этом

Теперь вот был концерт Коржа с 45 тысячами присутствующих. И снова наши коммунальщики все это вывозят. Вы можете представить, что после такого количества людей остается. Поэтому я прошу организовать встречу с исполнительной дирекцией стадиона «Черноморец» и выяснить наши отношения».