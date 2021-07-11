Месси – лучший бомбардир и ассистент Копа Америка
Месси: «1-й трофей в Бразилии против Бразилии. Лучше не придумать»
Форвард впервые стал чемпионом Южной Америки
Лионель Месси / фото - Getty Images
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал завоевание первого Кубка Америки в своей карьере. Форвард заявил, что в Бразилии испытал момент сумасшедшего счастья. Слова аргентинца приводит Ole.
«Мне нужно было выиграть что-нибудь со сборной, и я благодарен Богу, что это произошло. Произошло в Бразилии против Бразилии.
Я испытываю сумасшедшее счастье, это невозможно описать словами. Много раз я огорчался, но знал, что однажды это случится. Лучшего момента не придумать.
Наша команда полностью заслужила этот успех, он впечатляет. Я очень рад».
Аргентина также повторила рекорд по количеству трофеев в Южной Америке.
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