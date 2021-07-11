Месси: «1-й трофей в Бразилии против Бразилии. Лучше не придумать»

Лионель Месси / фото - Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал завоевание первого Кубка Америки в своей карьере. Форвард заявил, что в Бразилии испытал момент сумасшедшего счастья. Слова аргентинца приводит Ole.

Я испытываю сумасшедшее счастье, это невозможно описать словами. Много раз я огорчался, но знал, что однажды это случится. Лучшего момента не придумать.

Наша команда полностью заслужила этот успех, он впечатляет. Я очень рад».