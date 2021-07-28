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Месси будет тренироваться с «Барсой», не подписав контракт

Каталонцы не хотят лишать лидера предсезонной подготовки
Футбол Примерa (Испания)
09:41
Месси будет тренироваться с «Барсой», не подписав контракт
Лионель Месси / фото - Marca

Переговоры «Барселоны» и аргентинского форварда Лионеля Месси по поводу нового контракта затягиваются. Но как сообщает Diario Sport, «Барселона» сможет задействовать игрока в своих тренировках даже без подписания нового соглашения.

Для этого клубу нужно разрешить игроку проводить тренировки с командой, а самому футболисту – самолично оплатить медецинскую страховку, как он уже делал, выступая за свою сборную на Копа Америка.

Если Месси подпишет новый контракт, то клуб должен заплатить взнос Королевской испанской футбольной федерации в размере 1 200 евро.

Как ранее сообщал президент «Барселоны» Жоан Лапорта, аргентинец сказал ему, что хочет остаться в каталонском клубе.

Напомним, легендарный бразилец Роналдиньо посоветовал Месси не уходить из «Барсы».

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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