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Месси был замечен в аэропорту Барселоны
Ранее команда отправилась на сбор без аргентинца
17:49
Лионель Месси / Фото - Eurosport
Нападающий Лионель Месси был замечен со своей семьей в аэропорту Барселоны. Об этом сообщает As.
В текущее межсезонье у аргентинца истек контракт с одноименным клубом. На данный момент футболист не подписал новое соглашение.
С 2003 года Месси провел в футболке «Барселоны» 778 матчей. В них ему удалось отличиться 672 голами и 305 результативными передачами.
Ранее «сине-гранатовые» отправились на предсезонный сбор без аргентинца.
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