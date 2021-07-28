Месси был замечен в аэропорту Барселоны

Ранее команда отправилась на сбор без аргентинца

Лионель Месси / Фото - Eurosport

Нападающий Лионель Месси был замечен со своей семьей в аэропорту Барселоны. Об этом сообщает As.

В текущее межсезонье у аргентинца истек контракт с одноименным клубом . На данный момент футболист не подписал новое соглашение.

С 2003 года Месси провел в футболке «Барселоны» 778 матчей. В них ему удалось отличиться 672 голами и 305 результативными передачами.

Ранее «сине-гранатовые» отправились на предсезонный сбор без аргентинца.