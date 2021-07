Месси до крови били по ногам на Кубке Америки. Он продолжил играть, забил пенальти и вышел в финал

Лионель Месси сыграет в своем пятом большом финале со сборной Аргентины / Фото - Trendsmap

Сборная Аргентины 14 раз в истории выигрывала Кубок Америки. Больше побед на турнире только у Уругвая – 15.

Но если уругвайцы в последний раз добывали трофей в не таком уж и далеком 2011 году, то аргентинцы – в 1993. 28 лет назад. Это огромный перерыв, особенно учитывая высокий футбольный статус бело-голубых.

Они проигрывали финалы в 2004, 2007, 2015 и 2016 годах. Лионель Месси уступил в трех из них, в 2019 взял с национальной командой бронзу.

И вот, когда карьера 34-летнего аргентинца подходит к своему закату, он получил еще один шанс выиграть трофей со сборной – вышел в финал Copa America

Сейчас Месси – игрок без клуба. Его контракт с «Барселоной» истек. В прошлом сезоне ему пришлось пережить изгнание из команды лучшего друга и травлю из-за космической зарплаты. Вместе с каталонцами он выиграл всего один, не самый престижный трофей – Кубок Испании. Суперкубок, чемпионат, Лига чемпионов – все они оказались недоступны.

И на полях Бразилии Лионель предельно зол. Сейчас он лучший игрок Кубка Америки по количеству голов и ассистов – 5+4. Говорят, что остановить его можно только одним методом:

Most goals (4), most assists (5), there's only one way to stop Messi when he's in this kind of form.



Is Argentina's 28-year wait for a Copa America title coming to an end?pic.twitter.com/htDV0EXN0w