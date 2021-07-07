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Месси до крови били по ногам на Кубке Америки. Он продолжил играть, забил пенальти и вышел в финал

А еще отомстил за Луиса Суареса
Футбол В мире
16:28
Месси до крови били по ногам на Кубке Америки. Он продолжил играть, забил пенальти и вышел в финал Послесловие
Лионель Месси сыграет в своем пятом большом финале со сборной Аргентины / Фото - Trendsmap

Сборная Аргентины 14 раз в истории выигрывала Кубок Америки. Больше побед на турнире только у Уругвая – 15.

Но если уругвайцы в последний раз добывали трофей в не таком уж и далеком 2011 году, то аргентинцы – в 1993. 28 лет назад. Это огромный перерыв, особенно учитывая высокий футбольный статус бело-голубых.

Они проигрывали финалы в 2004, 2007, 2015 и 2016 годах. Лионель Месси уступил в трех из них, в 2019 взял с национальной командой бронзу.

И вот, когда карьера 34-летнего аргентинца подходит к своему закату, он получил еще один шанс выиграть трофей со сборной – вышел в финал Copa America.

Сейчас Месси – игрок без клуба. Его контракт с «Барселоной» истек. В прошлом сезоне ему пришлось пережить изгнание из команды лучшего друга и травлю из-за космической зарплаты. Вместе с каталонцами он выиграл всего один, не самый престижный трофей – Кубок Испании. Суперкубок, чемпионат, Лига чемпионов – все они оказались недоступны.

И на полях Бразилии Лионель предельно зол. Сейчас он лучший игрок Кубка Америки по количеству голов и ассистов – 5+4. Говорят, что остановить его можно только одним методом:

В полуфинале против Колумбии он отдал голевую передачу на Лаутаро Мартинеса. Но победу команде принес не этот гол. Все дошло до серии пенальти.

Месси пошел пробивать первым. Пять лет назад, в 2016 году все было ровно так же. Разве что это был уже финал, а в соперниках не Колумбия, а Чили. Лионель, как настоящий капитан, тоже первым пошел к точке. И не забил.

В этот раз история не повторилась – он свой удар реализовал. А затем пошел в центральный круг переживать за партнеров. Камера TyC Sports снимала его реакцию на каждый удар. Великолепно:

Но внимание многих привлек один конкретный удар. Точнее, реакция аргентинца на него.

В четвертьфинале Колумбия тоже довела все до пенальти. Тогда ей противостоял Уругвай Луиса Суареса. Колумбийцы победили. А Йерри Мина после своего забитого мяча начал танцевать на камеру. И это при том, что он пробивал лишь третьим, его удар не был решающим:

Мина вновь подошел к точке. Опять был третьим у своей команды. Но на этот раз не забил. И Месси не сдержался:

«Давай, танцуй! Потанцуй сейчас!» – кричал аргентинец. Судя подошел его успокаивать, но вместо убрать эмоции капитан бело-голубых еще и иронично похлопал своему бывшему партнеру по «Барселоне».

Месть за Луиса Суареса удалась – Аргентина победила. Но, как не странно, главный герой той встречи вовсе не Месси. Нет – вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. Он потащил три удара с точки и принес победу своей команде. После матча Лионель благодарил голкипера:

«Это финал, которого мы все ждали. Временами было сложно. Но у нас есть феноменальный вратарь! Мы доверяли ему. Теперь мы идем в финал.

Горжусь и счастлив быть частью этой команды! Еще одна цель достигнута. Господь, спасибо, что продолжаешь дарить мне эти моменты. Идем за славой. Эмилиано, нет слов, ты это заслужил, зверь».

Знаете, что в этих объятиях Месси и Мартинеса такого особенного? То, что три месяца назад Эмилиано сказал следующие слова:

«Если Аргентина выиграет чемпионат мира или Кубок Америки, то я буду рад за Месси больше, чем за самого себя».

А в августе 2020 он высказался еще более громкой фразой:

«Я надеюсь помочь Меси выиграть следующий чемпионат мира. Я сделаю все для этого. Я готов отдать свою жизнь ради него».

Вот, на что команда готова ради своего капитана. Но не стоит думать, что капитан жалеет себя. В течение игры колумбийцы получили шесть желтых карточек – все за фолы против Месси. После встречи интернет облетели фото:

Если капитан готов умереть за команду, то и она пойдет на то же ради него.

В финале Аргентина встретится с Бразилией. Месси против Неймера. Классика южноамериканского футбола. И если у звезды ПСЖ уже есть Кубок Америки, то у звезды без клуба его нет. Пока что?

Сергей Лукьяненко
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Лионель Месси

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