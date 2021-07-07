«Потанцуй сейчас!» Месси поиздевался над колумбийцем, не реализовавшим пенальти

Вероятно, аргентинец отомстил за своего друга Суареса

Лионель Месси / фото - Getty Images

Капитан сборной Аргентина Лионель Месси поиздевался над игроком сборной Колумбии Йерри Миной, когда тот не реализовал удар с 11-метровой отметки в полуфинале Кубка Южной Америки. После пробития пенальти аргентинец прокричал в адрес соперника:

«Потанцуй сейчас!»

Вероятней всего, это была отсылка к четвертьфиналу Копа Америка между Колумбией и Уругваем. Тогда в основное время также была ничья, а после реализованного пенальти Мина станцевал перед игроками Уругвая. За проигравших выступает друг и напарник Лионеля – Луис Суарес.

Ранее Месси отметил голкипера сборной Аргентины, который подарил команде выход в финал