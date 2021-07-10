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Месси и Неймар признаны лучшими игроками Копа Америка

КОНМЕБОЛ не смог выбрать одного футболиста
Футбол В мире
22:06
Месси и Неймар признаны лучшими игроками Копа Америка
Лионель Месси и Неймар / фото - Eurosport

Группа технического анализа КОНМЕБОЛ назвала двух лучших игроков Кубка Америки, сообщает официальный сайт организации.

Эксперты не смогли выбрать кого-то одного, и признали лучшими вингера сборной Бразилии Неймара и капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.

Как отмечает Конфедерация футбола Южной Америки, невозможно выбрать одного игрока, когда лучшими были двое.

У Неймара 2 гола и 3 результативные передачи, в то время как Месси записал на свой счет 9 результативных действий на турнире. К тому же, бразилец трижды был признан лучшим игроком матча, в то время как Месси получал эту награду четыре раза.

Теперь игрокам предстоит сойтись лицом к лицу в финале Копа Америка, который пройдет уже этой ночью в 03:00. На нашем сайте вы сможете посмотреть прямую трансляцию заключительного матча турнира.

Ранее Неймар заявил, что в этом матче его дружба с Месси будет под угрозой.

 

Павел Харченко
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Теги

Неймар Лионель Месси Копа Америка

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