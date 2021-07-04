Месси: «Индивидуальные награды второстепенны, наша цель – попасть в 4-ку лучших»
Капитан Аргентины поделился мыслями после победы над Эквадором
Лионель Месси / фото - Getty Images
В четвертьфинале Копа Америка сборная Аргентины уверенно переиграла команду Эквадора. Капитан и лидер аргентинцев Лионель Месси отличился голом со штрафного, чем побил рекорд своего визави Криштиану Роналду. Мыслями об итогах игры форвард поделился с пресс-службой сборной.
«Это была очень трудная игра, мы знали, что это сложный соперник. Было очень тяжело, пока мы не забили. Потом игра стала скомканной. Важно, что мы сделали еще один шаг вперед.
Мы старались играть в наш футбол, но иногда не получалось. Поле нам в этом не помогало. Мы провели очень важный матч. Одна из наших целей – попасть в четверку лучших. Теперь нужно отдохнуть, потому что осталось мало времени до следующей игры.
Я всегда говорю: индивидуальные награды второстепенны, мы здесь для другого. Хочу поздравить команду с проделанной работой, мы много дней были вдали от наших семей. У нас есть цель, и мы думаем о ней».
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