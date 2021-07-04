Месси: «Индивидуальные награды второстепенны, наша цель – попасть в 4-ку лучших»

Лионель Месси / фото - Getty Images

В четвертьфинале Копа Америка сборная Аргентины уверенно переиграла команду Эквадора. Капитан и лидер аргентинцев Лионель Месси отличился голом со штрафного, чем побил рекорд своего визави Криштиану Роналду. Мыслями об итогах игры форвард поделился с пресс-службой сборной.

Мы старались играть в наш футбол, но иногда не получалось. Поле нам в этом не помогало. Мы провели очень важный матч. Одна из наших целей – попасть в четверку лучших. Теперь нужно отдохнуть, потому что осталось мало времени до следующей игры.

Я всегда говорю: индивидуальные награды второстепенны, мы здесь для другого. Хочу поздравить команду с проделанной работой, мы много дней были вдали от наших семей. У нас есть цель, и мы думаем о ней».