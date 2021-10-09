Месси рассказал, кому бы отдал свой голос в голосовании за Золотой мяч
Месси: «На первый взгляд кажется, что в Лиге 1 больше делают упор на физику, чем в Испании»
Форвард сравнил две лиги
9 октября 18:30
Фото: Marca
Нападающий ПСЖ Лионель Месси сравнил Лигу 1 и чемпионат Испании. Слова игрока приводит France Football.
«На первый взгляд кажется, что в Лиге 1 больше делают упор на физику, чем в Испании. Здесь команды очень развиты физически, они действуют гораздо плотнее на поле.
Конечно, рано делать окончательные выводы, ведь я здесь не так давно. Одно дело играть, а другое — смотреть по телевизору».
Ранее президент «Барселоны» рассказал, почему не продлил Месси.
Аргентинец попал в список номинантов на «Золотой мяч».
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