Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», может быть он не выиграл «Золотой мяч»
Месси: «Никогда не сравнивал себя с Марадоной»
Форвард не обращал внимания на аналогии от журналистов
15:28
Фото: Eurosport
Нападающий ПСЖ Лионель Месси признался Diario Sport, что никогда не сравнивал себя с экс-игроком сборной Аргентины Диего Марадоной.
«Честно говоря, я никогда не сравнивал себя с Диего, вообще никогда. И никогда не обращал внимания на эти сравнения.
Некоторая критика беспокоила меня в прошлом. Был не очень удачный период в сборной, но не из-за этого».
Месси в этом году выиграл с Аргентиной Копа Америка.
Также он выиграл «Золотой мяч».
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