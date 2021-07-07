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Месси – о вратаре сборной Аргентины, отразившим 3 пенальти: «Он – феномен»

В полуфинале аргентинцы обыграли команду Колумбии
Футбол В мире
12:11
Месси – о вратаре сборной Аргентины, отразившим 3 пенальти: «Он – феномен»
Месси и Мартинес / фото - Twitter

Лидер и нападающий сборной Аргентина Лионель Месси поделился мыслями о победе над сборной Колумбии в полуфинале Копа Америка в серии пенальти. Футболист отметил работу голкипера команды Эмилиано Мартинеса, который отразил 3 удара с 11-метровой отметки. Слова Месси приводит пресс-служба сборной Аргентины.

«Было крайне тяжело, но мы заслужили выход в финал, потому что хотели этого. Временами было трудно, но у нас есть Эми, а он феномен. Мы ему доверяем.

Мы достигли цели – пройти путь до конца, теперь нас ждет финал c Бразилией».

Лионель ранее установил очередной рекорд, играя за национальную команду.

 

Антон Кривенко
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Лионель Месси

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