Неймар пожелал Аргентине выйти в финал Копа Америка и проиграть
Месси – о вратаре сборной Аргентины, отразившим 3 пенальти: «Он – феномен»
В полуфинале аргентинцы обыграли команду Колумбии
Месси и Мартинес / фото - Twitter
Лидер и нападающий сборной Аргентина Лионель Месси поделился мыслями о победе над сборной Колумбии в полуфинале Копа Америка в серии пенальти. Футболист отметил работу голкипера команды Эмилиано Мартинеса, который отразил 3 удара с 11-метровой отметки. Слова Месси приводит пресс-служба сборной Аргентины.
«Было крайне тяжело, но мы заслужили выход в финал, потому что хотели этого. Временами было трудно, но у нас есть Эми, а он феномен. Мы ему доверяем.
Мы достигли цели – пройти путь до конца, теперь нас ждет финал c Бразилией».
Лионель ранее установил очередной рекорд, играя за национальную команду.
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