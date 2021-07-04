Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных

Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных

Фото: Twitter

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил 58-й мяч со штрафных ударов в своей карьере, сообщает ESPN.

Форвард забил сборной Эквадора (3:0) на Копа Америка в четвертьфинальном матче.

Таким образом Месси обошел Криштиану Роналду по количеству голов со штрафных (у Роналлу их осталось 57).

Отметим, что сборная Португалии уже вылетела с Евро-2020, а Аргентина продолжает борьбу на Копа Америка. Аргентина в полуфинале турнира сыграет с Колумбией.