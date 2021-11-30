Месси обошел Яшина и стал вторым самым возрастным обладателем ЗМ в истории

Для аргентинца это уже седьмая награда

Лионель Месси / фото - Eurosport

Форвард ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Аргентинец получил это приз в возрасте 34-х лет и 158-и дней, что сделало его вторым самым возрастным триумфатором в истории.

Нападающий обошел в списке легендарного вратаря Льва Яшина, выигравшего награду в 34 года и 56 дней.

А первая строчка осталась за экс-игроком сборной Англии Стэнли Мэтьюзом, который стал обладателем трофея в возрасте 41-го года и 321-го дня.

Напомним, Месси назвал главную причину своего триумфа.