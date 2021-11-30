Месси объяснил, что помогло ему выиграть «Золотой мяч»
Месси обошел Яшина и стал вторым самым возрастным обладателем ЗМ в истории
Для аргентинца это уже седьмая награда
Лионель Месси / фото - Eurosport
Форвард ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».
Аргентинец получил это приз в возрасте 34-х лет и 158-и дней, что сделало его вторым самым возрастным триумфатором в истории.
Нападающий обошел в списке легендарного вратаря Льва Яшина, выигравшего награду в 34 года и 56 дней.
А первая строчка осталась за экс-игроком сборной Англии Стэнли Мэтьюзом, который стал обладателем трофея в возрасте 41-го года и 321-го дня.
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