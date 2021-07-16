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Месси обратился к 100-летнему фанату, который от руки записывал все голы аргентинца

Трогательная история
Футбол В мире
14:57
Месси обратился к 100-летнему фанату, который от руки записывал все голы аргентинца
Лионель Месси / Фото: Getty Images

Аргентинский форвард Лионель Месси записал видеообращение к 100-летнему фанату из Аргентины, который записывал все голы футболиста с 2004-го года ручкой в блокноте.

Эта история попала в соцсети, когда видео с блокнотом выложил внук фаната. Тогда Месси решил обратиться к нему.

Напомним, Месси пока не подписал новый контракт с «Барселоной».

Петр Приходько
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Лионель Месси

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