Месси обратился к 100-летнему фанату, который от руки записывал все голы аргентинца

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Аргентинский форвард Лионель Месси записал видеообращение к 100-летнему фанату из Аргентины, который записывал все голы футболиста с 2004-го года ручкой в блокноте.

Эта история попала в соцсети, когда видео с блокнотом выложил внук фаната. Тогда Месси решил обратиться к нему.

100-year-old Don Hernán has recorded every single one of Lionel Messi's goals in his notebook.



The story reached Messi and he decided to send him a special message. His reaction is everything



(via julian.mc98/IG) pic.twitter.com/N2nlzNi6br