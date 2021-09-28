Месси огорчил Гвардиолу. Его дебютный гол за ПСЖ принес победу над «Манчестер Сити»

Ученик снова превзошел учителя

Фото - ПСЖ

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ в родных стенах одолел «Манчестер Сити».

Парижане сумели поразить ворота своих обидчиков прошлого сезона в каждом из таймов. До перерыва счет открыл Гуйе, после – Месси забил свой дебютный мяч за новый клуб, сняв все вопросы о победителе.

Защитник «горожан» Александр Зинченко матч пропустил. Украинец не попал даже в заявку на игру, не успев восстановиться после травмы.

ПСЖ и «Брюгге» возглавляют группу A с 4 очками в активе. «Манчестер Сити» отстает на один пункт.

Лига чемпионов. Групповой этап, второй тур

ПСЖ – «Манчестер Сити» 2:0

Голы: Гуйе, 8, Месси, 74

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера, Гуйе (Данилу Перейра, 90), Верратти (Вейналдум, 78), Месси, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Фоден, 68), Стерлинг (Габриэл Жезус, 78), Марез.

Предупреждения: Верратти – Жоау Канселу, де Брюйне