Месси не пожал руку тренеру после замены. Начало конфликта в ПСЖ?
Месси получил травму в игре с «Лионом»
Форвард не доиграл матч
20:41
Фото: AS
ПСЖ обыграл «Лион» в 6-м туре Лиги 1.
Форвард Лионель Месси был заменен по ходу второго тайма. Сообщалось, что у него конфликт с Маурисио Почеттино.
Впрочем, как сообщает L’Equipe, аргентинец получил травму в матче. На следующий день он был под наблюдением врачей.
Всего на счету аргентинца три матча за ПСЖ в этом сезоне. Результативными действиями он не отметился.
Месси перешел в ПСЖ летом бесплатно.
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