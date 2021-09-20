Месси получил травму в игре с «Лионом»

Форвард не доиграл матч

Фото: AS

ПСЖ обыграл «Лион» в 6-м туре Лиги 1.

Форвард Лионель Месси был заменен по ходу второго тайма. Сообщалось, что у него конфликт с Маурисио Почеттино.

Впрочем, как сообщает L’Equipe, аргентинец получил травму в матче. На следующий день он был под наблюдением врачей.

Всего на счету аргентинца три матча за ПСЖ в этом сезоне. Результативными действиями он не отметился.

Месси перешел в ПСЖ летом бесплатно.