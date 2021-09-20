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Месси не пожал руку тренеру после замены. Начало конфликта в ПСЖ?

У аргентинца пока ни одного результативного действия в новой команде
Футбол Лига 1 (Франция)
15:08
Месси не пожал руку тренеру после замены. Начало конфликта в ПСЖ? Тема дня
Месси разозлила замена Почеттино / Фото - twitter.com/Sporf

В одном из центральных матчей европейского уик-энда ПСЖ на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:1. Но весь мир облетели отнюдь не кадры победного гола Килиана Мбаппе или присутствующих на трибунах Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Самым обсуждаемым моментом стала замена Лионеля Месси на 75-й минуте встречи, после которой тот не пожал руку главному тренеру Маурисио Почеттино и разразился ворчанием на скамейке запасных.

Фигура Месси в ПСЖ – безусловно, то, что будет, по крайней мере, на первых порах привлекать такое большое внимание, что окажет давление даже на самого Лео. Особенно на фоне поднадоевшего сравнения – Роналду с первого матча штампует голы в Манчестере, а у Месси упорно не идет в ПСЖ.

Однако, как это часто бывает, и болельщики, и СМИ в этом вопросе очень сильно преувеличивают. Матч против Месси стал для аргентинца первым на «Парк де Пренс», и провел он его неплохо. 4 удара за 75 минут по воротам, 3 успешных обводки, 83% точных передач и постоянное внимание нескольких соперников, что освобождало пространство для партнеров – показатели более чем хорошие. Но все ждут голов и ассистов – а их нет. Хотя момент, для того чтобы отличиться, у Месси все же был в этом матче – после гениального паса пяткой от Неймара Лео промахнулся из позиции, откуда обычно соперников не прощает. Но, опять же, матч не рядовой, а давление колоссальное…

Но даже если сравнивать ситуацию Месси с тем, что есть сейчас у Криштиану в Манчестере и с тем, что было у него самого в Барселоне, – это две большие разницы. Причем сейчас Лео катастрофически далек от зоны комфорта. Очевидно, что с первых матчей аргентинцу катастрофически сложно привыкнуть к своему новому статусу – он здесь не главная звезда, этим приходится делиться, как минимум с более заслуженными в этой команде Неймаром и Килианом Мбаппе. И тот момент, что в середине второго тайма при счете 0:1 пенальти бил не он, а бразилец – очень яркое тому подтверждение.

В ПСЖ вся команда не будет пахать на одного только Месси, а сыгрываться с другими звездами в атаке Лео всегда было тяжело. Но если аргентинец хочет здесь закрепиться, ему нужно искать компромисс со звездными партнерами. Для этого, безусловно, нужно время.

Нельзя также забывать и о том, что на данный момент физические кондиции Лео могут быть далеко не оптимальными. Вся эпопея с его переездом из Барселоны в Париж отобрала много физических и эмоциональных сил, а также лишила его полноценной предсезонки. Сюда же стоит прибавить изнуряющий Кубок Америки, игравшийся посреди лета, который хотя и принес Месси столь долгожданный титул в сборной, но явно не поспособствовал его отдыху. Решение этой проблемы – опять же время.

Ну а что касается ситуации с Почеттино – ее значение не стоит преувеличивать. Сам аргентинец, устраиваясь на работу в ПСЖ, наверняка понимал, что львиная доля его успеха будет зависеть от взаимодействия с влиятельными звездами команды, и был готов к их капризам. Раздувать из этого сенсацию и конфликт он явно не намерен – это повредит же ему самому, – и об этом он заявил прямо на пресс-конференции.

«Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Но именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения. Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил его, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет».

Можно не сомневаться, что сам Месси тоже остыл сразу же, как только излил свои чувства на скамейке запасных Леандро Паредесу. Аргентинец понимает, что все изменится с первым голом и передачей на кого-то из звездных партнеров, поэтому будет просто работать дальше, чтобы вернуться сильнее. Конфликтовать с главным тренером ему тоже смысла нет – его текущей беде (если эти временные сложности можно назвать так) это точно не поможет. Гораздо большей проблемой кажется то, как аргентинец отреагировал на победный гол ПСЖ – точно был не рад. Как только Месси осознает себя частью новой команды – все быстро изменится.

Александр Черненко
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Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино

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