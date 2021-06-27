Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года

О соглашении могут объявить на следующей неделе

Фото: Marca

«Барселона» вскоре объявит о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

Форвард достиг договоренности с руководством клуба о новом соглашении. Оно будет рассчитано на два года, сообщает Sky Sports.

Объявить о новом контракте могут уже на следующей неделе. Ранее сообщалось, что Месси лично сообщил о согласии остаться в команде с президентом клуба Жоаном Лапортой.

У Месси также было предложение от ПСЖ и «Манчестер Сити». Аргентинец решил продолжить играть за «Барсу».