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Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года

О соглашении могут объявить на следующей неделе
Футбол Примерa (Испания)
21:45
Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
Фото: Marca

«Барселона» вскоре объявит о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

Форвард достиг договоренности с руководством клуба о новом соглашении. Оно будет рассчитано на два года, сообщает Sky Sports.

Объявить о новом контракте могут уже на следующей неделе. Ранее сообщалось, что Месси лично сообщил о согласии остаться в команде с президентом клуба Жоаном Лапортой.

У Месси также было предложение от ПСЖ и «Манчестер Сити». Аргентинец решил продолжить играть за «Барсу».

Андрей Усмонов
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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