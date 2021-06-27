«Барселона» в ближайшие дни объявит о продлении контракта Месси
Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
О соглашении могут объявить на следующей неделе
21:45
Фото: Marca
«Барселона» вскоре объявит о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.
Форвард достиг договоренности с руководством клуба о новом соглашении. Оно будет рассчитано на два года, сообщает Sky Sports.
Объявить о новом контракте могут уже на следующей неделе. Ранее сообщалось, что Месси лично сообщил о согласии остаться в команде с президентом клуба Жоаном Лапортой.
У Месси также было предложение от ПСЖ и «Манчестер Сити». Аргентинец решил продолжить играть за «Барсу».
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