Президент «Барселоны» рассказал о новом контракте Месси
«Барселона» в ближайшие дни объявит о продлении контракта Месси
Форвард согласился остаться
09:42
Фото: Marca
«Барселона» согласовала новый контракт с нападающим Лионелем Месси.
В ближайшие дни клуб объявит о своем решении. Ожидается, что «Барса» сделает это 24 июня, сообщает El Chiringuito.
Накануне сообщалось, что Месси принял предложение «Барселоны» продлить контракт и уведомил об этом президента клуба Жоана Лапорту.
На данный момент он играет на Копа Америка за сборную Аргентины.
Месси был интересен «Манчестер Сити» и ПСЖ.
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