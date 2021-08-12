У «Барселоны» осталась серьезная задолженность перед Месси
Месси провел первую тренировку в ПСЖ
Форвард перешел в парижский клуб
15:28
Фото: PSG
Нападающий Лионель Месси уже тренируется с новой командой.
Утром 12 августа аргентинец провел первое занятие в составе ПСЖ.
Messi is training with his PSG teammates for the first time.— MC (@CrewsMat19) August 12, 2021
pic.twitter.com/yTkiNOYnfj
34-летний форвард подписал контракт с «ПСЖ» на этой неделе. Соглашение рассчитано на два сезона.
Он достался клубу свободным агентом.
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