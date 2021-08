Это случилось! Месси подписал контракт с ПСЖ

Лионель Месси

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси стал игроком ПСЖ, и в сети уже появились первые фото форварда в новой команде.

Игрок перешел в парижский клуб на правах свободного агента. Стороны заключили контракт, рассчитанный на два сезона. В соглашении оговорена опция продления на еще один год.

Сообщалось, что в парижском клубе нападающий будет получать 35 миллионов евро за сезон.

До этого игрок всю свою карьеру защищал цвета «Барселоны», где выступал еще со времен молодежных команд, а дебютировал в 2004 году. В новом клубе великий футболист взял 30 номер, под которым как раз и вышел впервые на поле на взрослом уровне.

В составе «сине-гранатовых» великая «десятка» провела 742 официальных матчах, где записала на свой счет 640 голов и 258 ассистов. К тому же, аргентинец является автором наибольшего количества забитых мячей за один клуб в истории футбола.

За свою богатую карьеру Месси 10 раз становился чемпионом Испании, 8 раз брал Суперкубок страны, 7 раз – Кубок короля, а также поднял над головой 4 трофея Лиги чемпионов и 3 – Суперкубка UEFA. В составе сборной Аргентины 33-летний игрок этим летом наконец-то взял первый крупный титул с национальной командой – Копа Америка.

Трофейный кабинет индивидуальных наград аргентинца также очень богат: 7 раз становился MVP чемпионата Испании, добыл 6 Золотых бутс, стал лучшим игроком ЧМ-14, ну и конечно же рекордные 6 раз брал главную индивидуальную футбольную награду – Золотой мяч.

First look at Messi in a PSG kit @brfootball



(via @paris_arabic)pic.twitter.com/6PP8NR7bIs