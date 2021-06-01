Лапорта: «Месси хочет видеть конкурентоспособную команду. Дело не в деньгах»
Месси согласился продлить контракт с «Барселоной»
Назван срок нового соглашения капитана каталонцев
19:41
Лионель Месси / Фото - Getty Images
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Мигель Рико в своем твиттере.
По информации источника, аргентинец согласился с предложенными условиями соглашения. После обсуждения некоторых деталей будет подписан контракт на два года.
В прошедшем сезоне Месси провел 47 поединков во всех турнирах. В них ему удалось отметиться 38 забитыми мячами и 14 ассистами.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу продления контракта с аргентинцем.
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