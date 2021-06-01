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Месси согласился продлить контракт с «Барселоной»

Назван срок нового соглашения капитана каталонцев
Футбол Примерa (Испания)
19:41
Месси согласился продлить контракт с «Барселоной»
Лионель Месси / Фото - Getty Images

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Мигель Рико в своем твиттере.

По информации источника, аргентинец согласился с предложенными условиями соглашения. После обсуждения некоторых деталей будет подписан контракт на два года.

В прошедшем сезоне Месси провел 47 поединков во всех турнирах. В них ему удалось отметиться 38 забитыми мячами и 14 ассистами.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу продления контракта с аргентинцем.

Сергей Стаднюк
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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