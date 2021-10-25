Месси впервые за 16 лет не сумел забить в четырех стартовых матчах чемпионата подряд

Лига 1 не такая уж и слабая

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ПСЖ сыграл вничью с «Марселем» в матче 11 тура Лиги 1. Обе команды так и не смогли забить друг другу.

Свой четвертый матч за ПСЖ провел форвард Лионель Месси. Он не смог забить за парижан.

Таким образом, Месси впервые за 16 лет не смог забить в четырех стартовых матчах чемпионата. До этого он выступал за «Барселону» в Ла Лиге.

В последний раз такое случилось в сезоне 2005/06, сообщает Stats Foot.

А вот в Лиге чемпионов Месси сумел забить уже три мяча.