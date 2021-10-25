Фанаты «Марселя» в матче с ПСЖ забросают поле фальшивыми «нефтедолларами» с плачущим Месси
Месси впервые за 16 лет не сумел забить в четырех стартовых матчах чемпионата подряд
Лига 1 не такая уж и слабая
13:10
Фото: AFP
ПСЖ сыграл вничью с «Марселем» в матче 11 тура Лиги 1. Обе команды так и не смогли забить друг другу.
Свой четвертый матч за ПСЖ провел форвард Лионель Месси. Он не смог забить за парижан.
Таким образом, Месси впервые за 16 лет не смог забить в четырех стартовых матчах чемпионата. До этого он выступал за «Барселону» в Ла Лиге.
В последний раз такое случилось в сезоне 2005/06, сообщает Stats Foot.
А вот в Лиге чемпионов Месси сумел забить уже три мяча.
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