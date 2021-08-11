Президент Ла Лиги – о «Барселоне»: «Остаться без Месси и без 270 млн евро – великолепный план»
Месси: «В ПСЖ все соответствует моим футбольным амбициям»
Лионель отметил хороший коллектив во французском клубе
08:50
Лионель Месси / Фото: ПСЖ
Форвард Лионель Месси высказался о своем переходе в ПСЖ. Слова аргентинца приводит сайт клуба.
«Рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я также знаю этот талантливый коллектив и тренерский штаб.
Я полон решимости помочь клубу и болельщикам создать нечто особенное. С нетерпением жду возможности сыграть на «Парк де Пренс».
Напомним, ранее Месси подписал двухлетний контракт с ПСЖ.
Комментарии 0