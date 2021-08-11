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Месси: «В ПСЖ все соответствует моим футбольным амбициям»

Лионель отметил хороший коллектив во французском клубе

Футбол Лига 1 (Франция)
08:50
Месси: «В ПСЖ все соответствует моим футбольным амбициям»
Лионель Месси / Фото: ПСЖ

Форвард Лионель Месси высказался о своем переходе в ПСЖ. Слова аргентинца приводит сайт клуба.

«Рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я также знаю этот талантливый коллектив и тренерский штаб.

Я полон решимости помочь клубу и болельщикам создать нечто особенное. С нетерпением жду возможности сыграть на «Парк де Пренс».

Напомним, ранее Месси подписал двухлетний контракт с ПСЖ.

Карен Агабекян
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Теги

Лионель Месси ПСЖ

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