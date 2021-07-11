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Месси выиграл первый трофей со сборной

Это случилось с 8-й попытки
Футбол В мире
07:26
Месси выиграл первый трофей со сборной
Фото: Copa America

Аргентина выиграла Копа Америка, обыграв в финале сборную Бразилии.

Это первая победа «селесао» на турнире с 1993-го года. Также это 15-й трофей Копа в истории страны.

Свой первый титул со сборной выиграл форвард Лионель Месси. До этого у него было девять попыток и четырежды его команда играла в финале турнира.

В финале ЧМ-2014 Аргентина уступила Германии, а в финале Копа Америка Аргентина с Месси проигрывала трижды в финалах – в 2007-м, 2015-м и 2016-м годах.

 

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Бразилии (футбол) Лионель Месси

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