Стало известно, когда Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»
Месси выиграл первый трофей со сборной
Это случилось с 8-й попытки
Фото: Copa America
Аргентина выиграла Копа Америка, обыграв в финале сборную Бразилии.
Это первая победа «селесао» на турнире с 1993-го года. Также это 15-й трофей Копа в истории страны.
Свой первый титул со сборной выиграл форвард Лионель Месси. До этого у него было девять попыток и четырежды его команда играла в финале турнира.
В финале ЧМ-2014 Аргентина уступила Германии, а в финале Копа Америка Аргентина с Месси проигрывала трижды в финалах – в 2007-м, 2015-м и 2016-м годах.
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