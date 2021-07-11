Месси выиграл первый трофей со сборной

Это случилось с 8-й попытки

Фото: Copa America

Аргентина выиграла Копа Америка, обыграв в финале сборную Бразилии.

Это первая победа «селесао» на турнире с 1993-го года. Также это 15-й трофей Копа в истории страны.

Свой первый титул со сборной выиграл форвард Лионель Месси. До этого у него было девять попыток и четырежды его команда играла в финале турнира.

В финале ЧМ-2014 Аргентина уступила Германии, а в финале Копа Америка Аргентина с Месси проигрывала трижды в финалах – в 2007-м, 2015-м и 2016-м годах.