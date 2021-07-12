«Металлист-1925» не планирует менять название

Ребрендинга также не будет

Фото: Металлист-1925

«Металлист-1925» не будет делать ребрендинг.

Об этом сообщил один из руководителей клуба Сергей Стороженко. Он сообщил, что переименование команды даже не обсуждалось.

«Вопрос о переименовании даже не обсуждается. Клуб получил аттестат как «Металлист 1925», а слухи про ребрендинг распространяют любители слухов».

С нового сезона «Металлист-1925» будет играть в УПЛ. Уже известен соперник команды по 1-му туру Премьер-лиги.