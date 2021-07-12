«Металлист 1925» просматривает чемпиона мира (U17)
«Металлист-1925» не планирует менять название
Ребрендинга также не будет
Фото: Металлист-1925
«Металлист-1925» не будет делать ребрендинг.
Об этом сообщил один из руководителей клуба Сергей Стороженко. Он сообщил, что переименование команды даже не обсуждалось.
«Вопрос о переименовании даже не обсуждается. Клуб получил аттестат как «Металлист 1925», а слухи про ребрендинг распространяют любители слухов».
С нового сезона «Металлист-1925» будет играть в УПЛ. Уже известен соперник команды по 1-му туру Премьер-лиги.
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