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«Металлист-1925» не планирует менять название

Ребрендинга также не будет
Футбол Украинская Премьер-лига
18:30
«Металлист-1925» не планирует менять название
Фото: Металлист-1925

«Металлист-1925» не будет делать ребрендинг.

Об этом сообщил один из руководителей клуба Сергей Стороженко. Он сообщил, что переименование команды даже не обсуждалось.

«Вопрос о переименовании даже не обсуждается. Клуб получил аттестат как «Металлист 1925», а слухи про ребрендинг распространяют любители слухов».

С нового сезона «Металлист-1925» будет играть в УПЛ. Уже известен соперник команды по 1-му туру Премьер-лиги.

Источник: ТаТоТаке Андрей Усмонов
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Металлист 1925

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