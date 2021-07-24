«Металлист 1925» попрощался с запасным форвардом

Футболист присоединился к новичку Второй лиги

Андрей Савицкий / Фото - Металлист 1925

Нападающий «Металлиста 1925» Андрей Савицкий покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба новичка УПЛ.

19-летний игрок перебрался в ряды харьковчан в начале прошлого сезона. Однако закрепиться в составе ему так и не удалось. Форвард провел на поле лишь 127 минут чистого времени.

Савицкий уже присоединился к дебютанту Второй лиги «Волчанску». Об этом стало известно из профиля футболиста на портале Transfermarkt.

Ранее защитник «Металлиста 1925» признался, что едет в Украину, чтобы играть в элитном дивизионе.