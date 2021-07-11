Тренер «Металлиста 1925»: «Кто-то еще приезжает на просмотр, другие уезжают»
«Металлист 1925» просматривает чемпиона мира (U17)
Нигерийский хавбек может подписать контракт с харьковским клубом
Дэвид Эногела / Фото - ФК Буковина
Полузащитник Дэвид Эногела прибыл на просмотр в «Металлист 1925». 23-летний нигериец весной выступал за «Буковину».
До команды из Второй лиги игрок находился в системе «Олимпика». Однако в основу донецкого клуба пробиться не удалось.
Отметим, что в составе сборной Нигерии Эногела стал чемпионом мира до 17 лет. В 2015 году опорный хавбек был основным исполнителем той команды.
Недавно «Металлист 1925» переиграл «Полтаву» в контрольном матче (2:0).
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