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«Металлист 1925» просматривает чемпиона мира (U17)

Нигерийский хавбек может подписать контракт с харьковским клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
22:44
«Металлист 1925» просматривает чемпиона мира (U17)
Дэвид Эногела / Фото - ФК Буковина

Полузащитник Дэвид Эногела прибыл на просмотр в «Металлист 1925». 23-летний нигериец весной выступал за «Буковину».

До команды из Второй лиги игрок находился в системе «Олимпика». Однако в основу донецкого клуба пробиться не удалось.

Отметим, что в составе сборной Нигерии Эногела стал чемпионом мира до 17 лет. В 2015 году опорный хавбек был основным исполнителем той команды.

Недавно «Металлист 1925» переиграл «Полтаву» в контрольном матче (2:0).

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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