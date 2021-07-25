«Металлист 1925» усилился экс-хавбеком «Кривбасса»

Молодой футболист пополнил ряды харьковчан

Андрей Ременюк / Фото - Металлист 1925

Полузащитник Андрей Ременюк стал игроком «Металлиста 1925». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Основной позицией 22-летнего футболиста является фланговый хавбек. В новой команде он будет выступать под 11-м номером. Контракт рассчитан на год.

Ранее он играл на профессиональном уровне за львовские «Карпаты», «Калуш» и «Кривбасс». За криворожан в прошлом сезоне провел 17 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

В первом туре УПЛ харьковчане сыграют против «Руха». Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть сегодня, 25 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Металлист 1925» – «Рух» онлайн. Начало – в 17:00.