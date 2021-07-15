«Металлист 1925» уступил, «Рух» победил, «Мариуполь» разошелся миром с турками
Клубы украинской Премьер-лиги в четверг, 15 июля, провели ряд контрольных матчей в рамках подготовки к новому сезону.
Вашему вниманию результаты спаррингов. Напомним, ранее «Динамо» разгромило французский «Эвиан» (3:0).
Контрольные матчи
«Прикарпатье» – «Рух» 1:2
Голы: Волошинович, 22 – Альваренга, 44, Рунич, 65
«Рух»: Панькив, Альваренга, Слюбик (Холод, 46), Сыч, Мысык, Варфоломеев, Карабин (Роман, 85), Сапуга, Роман (Квасница, 71), Рунич, Кондраков.
Удаление: Карабин, 85 (второе предупреждение)
«Мариуполь» – «Бурсаспор» 1:1
Голы: Чоботенко, 73 – Айдоган, 44 (пен.)
«Мариуполь»: Кудрик (Турбаевский, 46), Стасюк, Чоботенко, Микицей (Удод, игрок на просмотре, 46), Меличенко (Драмбаев, 58), Чех, Петерман (Микитишин, игрок на просмотре, 58), Мишнев (Плакса, 60), Кащук (Топалов, 46), Кулаков (Поталов, 70), Горбунов (Хромей, 60).
Бурсаспор (стартовый состав): Юрдакул, Коз, Алтикардеш, Эмре, Фуркан, Айдоган, Алтипармак, Шен, Йильмаз, Капачак, Кор.
«Металлист 1925» – «Альянс» 1:3
Голы: Дмитренко 38 – Ярошенко 12 Шпирьонок 39, Лебеденко 43
«Металлист 1925»: Шелихов (Коваленко Н., 46), Ченбай, Квакич, Ермаков, Коваленко И. (Ременюк, 46), Еногела, Савин, Задерака, Фабиньо (Крыськив, 62, Шершень, 79), Дмитренко, Блажко (Островский, 87).
«Львов» – «Колос» 1:2
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