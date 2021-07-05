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«Металлист» подписал воспитанника «Динамо»

Игрок молодежной сборной Украины пополнил ряды клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
12:03
«Металлист» подписал воспитанника «Динамо»
фото - ФК Металлист

«Металлист» усилился воспитанником киевского «Динамо». Новичком клуба стал хавбек Дмитрий Шамич, который последние два сезона выступал за молодежную команду «Колоса».

Игрок провел за молодежку клуба из Ковалевки 36 матчей, в которых смог записать на свой счет два результативных удара.

Также, игрок был заигран в сборной Украины U-19, и входил в расширенный список игроков молодежной национальной команды.

Ранее «Металлист» приступил к подготовке к новому сезону Первой Лиги после возрождения клуба. В минувшем сезоне клуб (тогда еще «Металл») стал чемпионом Второй Лиги, обеспечив себе повышение в классе.

Напомним, контракт с «Металлистом» продлил капитан команды.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Металлист Динамо Киев

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