«Металлист» подписал воспитанника «Динамо»

Игрок молодежной сборной Украины пополнил ряды клуба

фото - ФК Металлист

«Металлист» усилился воспитанником киевского «Динамо». Новичком клуба стал хавбек Дмитрий Шамич, который последние два сезона выступал за молодежную команду «Колоса».

Игрок провел за молодежку клуба из Ковалевки 36 матчей, в которых смог записать на свой счет два результативных удара.

Также, игрок был заигран в сборной Украины U-19, и входил в расширенный список игроков молодежной национальной команды.

Ранее «Металлист» приступил к подготовке к новому сезону Первой Лиги после возрождения клуба. В минувшем сезоне клуб (тогда еще «Металл») стал чемпионом Второй Лиги, обеспечив себе повышение в классе.

Напомним, контракт с «Металлистом» продлил капитан команды.