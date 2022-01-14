Финальный рывок к УПЛ. «Металлист» вышел из отпуска
«Металлист» подпишет хавбека бразильского гранда
Игрок может переехать в Украину уже зимой
14 января 10:31
Хуан Касарес / фото - World Today News
Харьковский «Металлист» планирует усилить центр поля в январское трансферное окно.
По информации El Telegrafo Ecuador, в украинскую команду перейдет центральный полузащитник «Флуминенсе» Хуан Касарес.
Игрок хочет досрочно разорвать контракт с бразильским клубом, после чего высока вероятность, что он перейдет в харьковскую команду.
Эквадорец является игроком своей национальной сборной, где он провел 22 матча. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.
Напомним, «Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо».
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