«Металлист» подпишет хавбека бразильского гранда

Игрок может переехать в Украину уже зимой

Хуан Касарес / фото - World Today News

Харьковский «Металлист» планирует усилить центр поля в январское трансферное окно.

По информации El Telegrafo Ecuador, в украинскую команду перейдет центральный полузащитник «Флуминенсе» Хуан Касарес.

Игрок хочет досрочно разорвать контракт с бразильским клубом, после чего высока вероятность, что он перейдет в харьковскую команду.

Эквадорец является игроком своей национальной сборной, где он провел 22 матча. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

Напомним, «Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо».